Аллегрі обрав опорника, якого хоче підписати взимку

28-річний данець не задоволений кількістю свого ігрового часу

Півзахисник Тоттенгема П'єр-Еміль Гейб'єрг може продовжити кар’єру в Ювентусі.

Про це повідомляє Calciomercato.

28-річний данець не задоволений кількістю свого ігрового часу. Тоттенгем прагне отримати за Гейб'єрга 25 мільйонів євро, але за умови, що це буде оренда з обовʼязковим правом викупу.

Головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі назвав Гейб'єрга найкращим варіантом для підсилення півзахисту взимку, меншу перевагу віддає Келвіну Філліпсу з Манчестер Сіті.

Найближчими днями Ювентус та Тоттенгем проведуть перемовини.

Нагадаємо, Тоттенгем може підписати нападника Борнмута.

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