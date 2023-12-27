Екстренер Динамо може очолити Ворсклу

Джерело - Чемпіон.
У Ворскли є два кандидати на роль нового головного тренера команди.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Йдеться про Сергія Долганського, який працює у клубі тренером по роботі з воротарями, та колишнього коуча Динамо Олександра Хацкевича.
Зазначається, що шанси наразі становлять "50 на 50". Рішення керівництва очікується ще до Нового року.
Повідомлялося, що Ворскла обирає головного тренера з колишніх гравців команди.
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