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Ворскла обирає головного тренера з колишніх гравців команди

Найбільш ймовірні кандидатури - Арменд Даллку та Йован Маркоскі
Сьогодні 12:28 193 0
Ворскла обирає головного тренера з колишніх гравців команди
#Ворскла Полтава

Джерело - sportarena.com.

Ворскла продовжує пошук фахівця, який очолить команду після відходу з неї Віктора Скрипника.

Про це повідомляє sportarena.com.

Повідомляється, що керівництво клубу вивчає можливість запропонувати посаду наставника колективу одному з колишніх гравців команди. З огляду на наявність певної тренерської ліцензії, йдеться про албанця Арменда Даллку та серба Йована Маркоскі.

До цього зокрема повідомлялося, що Ворсклу може очолити Сергій Долганський, який із 2019 року відповідає в полтавській команді за підготовку воротарів.

Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.

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