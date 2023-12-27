Ворскла обирає головного тренера з колишніх гравців команди

Найбільш ймовірні кандидатури - Арменд Даллку та Йован Маркоскі

Ворскла продовжує пошук фахівця, який очолить команду після відходу з неї Віктора Скрипника.

Про це повідомляє sportarena.com.

Повідомляється, що керівництво клубу вивчає можливість запропонувати посаду наставника колективу одному з колишніх гравців команди. З огляду на наявність певної тренерської ліцензії, йдеться про албанця Арменда Даллку та серба Йована Маркоскі.

До цього зокрема повідомлялося, що Ворсклу може очолити Сергій Долганський, який із 2019 року відповідає в полтавській команді за підготовку воротарів.

Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.