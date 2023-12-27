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Педріньйо може продовжити контракт із Шахтарем

Педріньйо може підписати новий контракт із Шахтарем
Сьогодні 14:09 137 0
Педріньйо може продовжити контракт із Шахтарем
#Педріньйо, #Шахтар Донецьк

Джерело - football.ua.

Вінгер Шахтар Педріньйо, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, може повернутися до складу донецької команди та продовжити контракт із "гірниками".

Про це розповів агент футболіста Вілла Дантас.

"Реальна ситуація така, що Атлетіко хоче викупити контракт. З іншого боку є Шахтар, який ще два роки володіє правами на гравця та зробив пропозицію продовжити контракт.

Шахтар хоче, щоб гравець вже зараз повернувся у команду, тому що бажають мати його у складі у 2024 році. Така реальність. Решта – це лише припущення. Одна справа – захотіти футболіста, інша – купити.

Шахтар більше не хоче віддавати його в оренду. Вони бажають продовжити контракт та мати Педрінью у себе в складі", — розповів Дантас.

Також наголошується, що донецька команда запропонувала підвищення зарплати для 25-річного бразильця, а остаточне рішення ухвалить сам футболіст.

Педріньйо перебрався до Шахтаря з Бенфіки за 18 млн євро влітку 2021 року, а після початку війни перейшов до Атлетіко Мінейро на правах оренди. На його рахунку 42 матчі без забитих м'ячів.

Нагадаємо, захисник Шахтаря зацікавив Бетіс.

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