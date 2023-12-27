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Арсенал не відпустить Ремсдейла в оренду

Арсенал не відпустить Ремсдейла в оренду
Сьогодні 15:11 193 0
Арсенал не відпустить Ремсдейла в оренду
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Аарон Ремсдейл

Джерело - theathletic.com.

Арсенал не планує взимку відпускати в оренду голкіпера Аарона Ремсдейла.

Про це повідомляє The Athletic.

У клубі хочуть, щоб 25-річний англієць залишився до кінця сезону. Якщо він захоче піти, то за його трансфер вимагатимуть чималу суму.

Чинний контракт Аарона розрахований до 2026 року. У поточному сезоні він програє конкуренцію новачку Давіду Раї – провів лише 9 матчів в усіх турнірах. 

Самому воротареві потрібно більше грати, щоб потрапити у склад збірної Англії на Євро-2024. 

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати воротаря Арсенала Рамсдейла.

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