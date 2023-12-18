Джерело - talkSPORT.
Челсі розглядає можливість підписання голкіпера Арсенала Аарона Ремсдейла.
Пол це повідомляє talkSPORT.
"Сині" мають побоювання щодо перспектив відновлення свого основного голкіпера Роберта Санчеса, який отримав травму.
Челсі бачить саме у Ремсдейлі заміну Санчесу. За голкіпером також слідкує Ньюкасл, але команда Едді Гау не може дозволити собі повноцінний трансфер Ремсдейла.
Нагадаємо, Челсі продовжить підписувати довгострокові контракти попри обмеження АПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!