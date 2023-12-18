Челсі шукає заміну травмованому Санчесу

Джерело - talkSPORT.

Челсі розглядає можливість підписання голкіпера Арсенала Аарона Ремсдейла.

Пол це повідомляє talkSPORT.

"Сині" мають побоювання щодо перспектив відновлення свого основного голкіпера Роберта Санчеса, який отримав травму.

Челсі бачить саме у Ремсдейлі заміну Санчесу. За голкіпером також слідкує Ньюкасл, але команда Едді Гау не може дозволити собі повноцінний трансфер Ремсдейла.

Нагадаємо, Челсі продовжить підписувати довгострокові контракти попри обмеження АПЛ.

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