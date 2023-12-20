Скрипник та Ворскла розірвали контракт

Скрипник покинув Ворсклу

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник залишив клуб.

Про це повідомляє пресслужба полтавців.

"Футбольний клуб Ворскла Полтава і Віктор Скрипник досягли обопільної згоди щодо дострокового припинення чинного контракту. Дякуємо Віктору Анатолійовичу та його тренерському штабу за співпрацю і професіоналізм, бажаємо успіхів у подальшій роботі", - говориться у повідомленні.

Раніше стало відомо, хто може замінити Скрипника у Ворсклі.

Нагадаємо, Скрипник має очолити Металіст 1925.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!