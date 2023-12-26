Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив десятку найкращих футболістів світу з ігрових позицій, підбивши таким чином підсумки 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба CIES.

Єдиним українським футболістом, який увійшов до топ-компанії, став гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко.

Він посів восьме місце у реєстрі найкращих лівих захисників світу за версією CIES. Зінченко поступився лише Тео Ернандесу (Мілан), Хоакіну Пікересу (Палмейрас), Алексу Грімальдо (Баєр), Фредеріку Еурснесу (Бенфіка), Йошку Гвардіолу (Манчестер Сіті), Алехандро Бальде (Барселона) та Дану Берну (Ньюкасл).