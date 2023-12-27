Головне
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
25.12.2023 13:46 668
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Сьогодні 08:55 396
Збірна Латвії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 27 грудня
Сьогодні 07:50 322
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 1686
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 20:42 16569
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 17:25 8763
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Вчора 13:54 687 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 11:40 159085 8
Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards
Вчора 10:56 505
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 10:50 314585 1
Прямі трансляції

Арсенал - фаворит у боротьбі за трансфер захисника Спортинга

Арсенал може підсилитись захисником
Сьогодні 11:10 195 0
Арсенал - фаворит у боротьбі за трансфер захисника Спортинга
#Спортинг, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Гонсалу Інасіу

Джерело - tribuna.com.

Спортинг готовий продати 22-річного центрального захисника Гонсалу Інасіу на тлі серйозного інтересу з боку європейських грандів.

Про це свідчить A Bola.

За даними джерела, фаворитом у цій боротьбі вважається Арсенал. Інтерес до португальця також виявляє Ліверпуль, який може використовувати його зліва ще у зліва у захисті, де зараз травмовані обидва профільні гравці.

Раніше натомість були чутки про Манчестер Юнайтед та Реал.

У контракті Інасіу є клаусула у розмірі 60 мільйонів євро. У поточному сезоні він зіграв 23 матчі.

Раніше повідомлялося, що Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік.

Коментарі ()
Популярне зараз
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 8763
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 16569
Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 1719
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ 1686
Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені 1105
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 6401
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 14147 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 314585 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27986
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70343
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32695
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37776 3