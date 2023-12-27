Арсенал - фаворит у боротьбі за трансфер захисника Спортинга

Арсенал може підсилитись захисником

Спортинг готовий продати 22-річного центрального захисника Гонсалу Інасіу на тлі серйозного інтересу з боку європейських грандів.

Про це свідчить A Bola.

За даними джерела, фаворитом у цій боротьбі вважається Арсенал. Інтерес до португальця також виявляє Ліверпуль, який може використовувати його зліва ще у зліва у захисті, де зараз травмовані обидва профільні гравці.

Раніше натомість були чутки про Манчестер Юнайтед та Реал.

У контракті Інасіу є клаусула у розмірі 60 мільйонів євро. У поточному сезоні він зіграв 23 матчі.

Раніше повідомлялося, що Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік.