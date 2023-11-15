Ювентус та Манчестер Юнайтед стежать за півзахисником Монако

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Монако Юссуф Фофана зацікавив Манчестер Юнайтед та Ювентус.
Про це повідомляє журналіст Фабріс Ховкінс.
Обидва клуби уважно стежать за французом, у якого влітку 2025 року закінчується контракт.
❗️La Juventus s’intéresse à Youssouf Fofana 🇫🇷— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 15, 2023
🔹Le club italien l’a supervisé à plusieurs reprises ces derniers mois
🔹 MU et le PSG suivent attentivement l’évolution du milieu de terrain
🔹Le Monégasque est sous contrat jusqu’en juin 2025 pic.twitter.com/tPQVqV9Dp3
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не планує звільняти Тен Гага.
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