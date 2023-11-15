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Ювентус та Манчестер Юнайтед стежать за півзахисником Монако

У 2025-у році у француза закінчуєтсья контракт
Вчора 23:56 186 0
Ювентус та Манчестер Юнайтед стежать за півзахисником Монако
#Манчестер Юнайтед, #Монако, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Монако Юссуф Фофана зацікавив Манчестер Юнайтед та Ювентус.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Ховкінс.

Обидва клуби уважно стежать за французом, у якого влітку 2025 року закінчується контракт.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не планує звільняти Тен Гага.

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