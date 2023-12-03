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Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону

Гравця непокоїть хронічна травма лобкової кістки
Сьогодні 21:22 211 0
Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - Relevo.

Півзахисник Реала Тоні Кроос поки не впевнений, чи продовжить виступи по завершенню поточного сезону.

Про це повідомляє Relevo.

Гравця непокоїть хронічна травма лобкової кістки, також час від часу про себе нагадує підколінне сухожилля.

Німець сумнівається у своєму майбутньому, тому що хоче завершити професійну кар’єру у статусі важливого гравця – у цьому сенсі фізичний аспект має велике значення.

Раніше Кроос пояснив, чому ніколи не зіграє у Саудівській Аравії.

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