Почеттіно: Гравці Челсі у великому клубі, тут відчувається тиск

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно оцінив проблему з дисципліною у лондонському клубі.

Про це розповів сам аргентинський наставник.

"Ми у великому клубі, тут відчувається тиск. Коли ви засмучені, і у вас, можливо, немає досвіду, як в інших команд, ви робите помилки.

Палмер проводить перший сезон як наш основний гравець. Це нормально. Гравцям не байдуже, вони засмучені та хочуть перемагати. Справа не в дисципліні. Нам потрібно краще читати гру", – сказав Почеттіно.