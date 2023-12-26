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Почеттіно: Гравці Челсі у великому клубі, тут відчувається тиск

Маурісіо Почеттіно прокоментував проблему з дисципліною
Сьогодні 17:52 181 0
Почеттіно: Гравці Челсі у великому клубі, тут відчувається тиск
Фото - Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно оцінив проблему з дисципліною у лондонському клубі.

Про це розповів сам аргентинський наставник.

"Ми у великому клубі, тут відчувається тиск. Коли ви засмучені, і у вас, можливо, немає досвіду, як в інших команд, ви робите помилки.

Палмер проводить перший сезон як наш основний гравець. Це нормально. Гравцям не байдуже, вони засмучені та хочуть перемагати. Справа не в дисципліні. Нам потрібно краще читати гру", – сказав Почеттіно.

Відзначимо, що Челсі - лідер АПЛ у поточному сезоні за кількістю жовтих карток - 56.

Раніше Челсі Мудрика поступився Вулвергемптону у 18 турі АПЛ.

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