Ювентус продовжить контракт із Бремером

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Бремер збирається оновити свій контракт з Ювентусом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Поточна угода 26-річного бразильця розрахована до кінця червня 2027 року. В Ювентусі очікують, що її буде оновлено у найближчі дні.
За даними Романо, йдеться про п'ятирічний контракт із підвищенням зарплати.
У цьому сезоні Бремер вже взяв участь у 17 матчах Ювентуса у Серії А, відзначившись одним голом.
Нагадаємо, Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди.
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