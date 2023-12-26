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Ювентус продовжить контракт із Бремером

Захисник отримає новий контракт
Сьогодні 19:13 113 0
Ювентус продовжить контракт із Бремером
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Бремер

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Бремер збирається оновити свій контракт з Ювентусом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Поточна угода 26-річного бразильця розрахована до кінця червня 2027 року. В Ювентусі очікують, що її буде оновлено у найближчі дні.

За даними Романо, йдеться про п'ятирічний контракт із підвищенням зарплати.

У цьому сезоні Бремер вже взяв участь у 17 матчах Ювентуса у Серії А, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди.

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