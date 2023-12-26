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Вільярреал достроково поверне Габбію у Мілан

Оборонець повернеться у Мілан
Сьогодні 16:55 110 0
Вільярреал достроково поверне Габбію у Мілан
#Вільярреал, #Мілан, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Вільярреала Маттео Габбія, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Мілана, достроково покине "жовту субмарину".

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

Вільярреал погодився на дострокове розірвання орендної угоди, яка розрахована до літа 2024-го.

24-річний річний не є необхідним для головного тренера іспанців Марселіно. На даному етапі клуби завершують між собою усі необхідні документальні процедури.

Цього сезону Габбія провів 13 матчів без результативних дій. 

Раніше повідомлялося, що Мілан підпише двох захисників у зимове трансферне вікно.

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