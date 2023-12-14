Ексгравець збірної Англії Харгрівз: Зінченко - єдина слабкість Арсенала

Ексгравець Баварії розкритикував Зінченка

Колишній півзахисник Баварії та збірної Англії Оуен Харгрівз розкритикував лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Про це він розповів порталу Sport.optus.

"Чесно кажучи, в моєму розумінні, Зінченко – єдина слабкість цього Арсенала. Інша частина команди досить хороша, щоб виграти нинішній чемпіонат Англії. Я знаю, що Зінченко по ходу гри змінює свою базову позицію, зміщуючись у півзахист і створюючи тим самим перевантаження для оборони суперника.

Актуально: Зінченко отримав середню оцінку за матч з Астон Віллою

Але цей гол у ворота Арсенала в недавньому матчі з Астон Віллою (0:1) став прямим наслідком того, що в потрібний момент Зінченка не виявилося на його базовій позиції лівого флангового захисника. Досить уже бігати в той центр поля! Не треба нічого винаходити, просто будь захисником", - заявив Харгрівз.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!