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Ексгравець збірної Англії Харгрівз: Зінченко - єдина слабкість Арсенала

Ексгравець Баварії розкритикував Зінченка
Сьогодні 22:20 236 0
Ексгравець збірної Англії Харгрівз: Зінченко - єдина слабкість Арсенала
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Sport.optus.

Колишній півзахисник Баварії та збірної Англії Оуен Харгрівз розкритикував лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Про це він розповів порталу Sport.optus.

"Чесно кажучи, в моєму розумінні, Зінченко – єдина слабкість цього Арсенала. Інша частина команди досить хороша, щоб виграти нинішній чемпіонат Англії. Я знаю, що Зінченко по ходу гри змінює свою базову позицію, зміщуючись у півзахист і створюючи тим самим перевантаження для оборони суперника.

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Але цей гол у ворота Арсенала в недавньому матчі з Астон Віллою (0:1) став прямим наслідком того, що в потрібний момент Зінченка не виявилося на його базовій позиції лівого флангового захисника. Досить уже бігати в той центр поля! Не треба нічого винаходити, просто будь захисником", - заявив Харгрівз.

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