Манчестер Сіті може викупити Савіо у Труа

Савіо забив 4 голи і віддав 5 асистів у 18 матчах Ла Ліги

19-річний бразильський вінгер Савіо Морейра, який належить Труа та грає за Жирону на правах оренди, може перейти до Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Іспанський та англійський клуби входять до холдингу City Football Group, що володіє Манчестер Сіті та іншими командами. Манчестер Сіті думає про викуп Савіо.

Клуби АПЛ і Бундесліги готові запропонувати за футболіста 30 млн євро. Нинішній сезон гравець у будь-якому разі дограє в каталонській команді.

Савіо забив 4 голи і віддав 5 асистів у 18 матчах Ла-Ліги.

Раніше Манчестер Сіті узгодив трансфер аргентинського таланта.