Манчестер Сіті узгодив трансфер аргентинського таланта

Англійці виграли боротьбу у Барселони

Клаудіо Ечеверрі, який вважається великим талантом та можливим наступником Ліонеля Мессі, незабаром приєднається до Манчестер Сіті.

Про це повідомляє аргентинський журналіст Ернан Кастільйо.

17-річний футболіст чудово виявив себе на нещодавньому чемпіонаті світу у своїй віковій категорії. Ечеверрі є вихованцем Рівер Плейт, з яким має контракт до кінця 2024 року.

Гравець, ясна річ, привернув увагу великих європейських клубів. Нещодавно зокрема повідомлялося, що Барселона почала переговори з аргентинським клубом.

Проте, схоже, каталонцям доведеться упокоритися з гіркою поразкою. Адже зараз Манчестер Сіті займає міцну позицію у боротьбі за трансфер.

Англійські чемпіони сповнені рішучості придбати талановитого гравця. Вони дуже близькі до того, щоб домовитися з Рівером Плейтом про майбутній трансфер.

Ечеверрі стане гравцем Манчестер Сіті, але залишиться на батьківщині ще на рік. Лише після цього він переїде до Європи.

Рівер Плейт претендує на послуги гравця ще на два сезони, але ймовірнішим сценарієм є зміна клубу на початку 2025 року. Очікується, що вартість Ечеверрі становитиме 20-25 мільйонів доларів.

Напередодні Вест Гем переграв Манчестер Юнайтед.