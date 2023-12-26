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Кравець взимку залишить Дніпро-1

Захисник хоче отримувати більше ігрової практики
Сьогодні 10:25 210 0
Кравець взимку залишить Дніпро-1
#Василь Кравець, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Захисник Дніпра-1 Василь Кравець взимку, ймовірно, залишить дніпровську команду.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Гравця не влаштовує кількість часу, яку він проводить на полі. Також клуб має деякі фінансові моменти перед агентами Кравця.

Захисник підшукуватиме собі команду, де йому більше довірятимуть", - сказав Циганик.

Нагадаємо, що 26-річний захисник цього сезону провів за дніпрян 19 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року.

Раніше Дніпро-1 назвав ціну Олександра Піхальонка.

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