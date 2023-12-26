Кравець взимку залишить Дніпро-1

Захисник Дніпра-1 Василь Кравець взимку, ймовірно, залишить дніпровську команду.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Гравця не влаштовує кількість часу, яку він проводить на полі. Також клуб має деякі фінансові моменти перед агентами Кравця.

Захисник підшукуватиме собі команду, де йому більше довірятимуть", - сказав Циганик.