Жирона повісила цінник на Циганкова

Українцем цікавляться кілька клубів

Каталонська Жирона несильно хоче продавати українського вінгера Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Fichajes.

Проте у контракті 26-річного футболіста є пункт про відступні, який, за інформацією джерела, становить близько 50 мільйонів євро. Якщо ця сума буде виплачена, то у Жирони не буде іншого виходу, окрім як відпустити Циганкова.

Зазначається, що Віктором цікавляться не тільки клуби Ла-Ліги та АПЛ (Барселона та Тоттенгем, як повідомлялося раніше), але й неназвані команди з чемпіонату Італії.

В цьому сезоні Ла-Ліги Віктор Циганков провів 14 матчів, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.