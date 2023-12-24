Жирона повісила цінник на Циганкова

Джерело - sport.ua.
Каталонська Жирона несильно хоче продавати українського вінгера Віктора Циганкова.
Про це повідомляє Fichajes.
Проте у контракті 26-річного футболіста є пункт про відступні, який, за інформацією джерела, становить близько 50 мільйонів євро. Якщо ця сума буде виплачена, то у Жирони не буде іншого виходу, окрім як відпустити Циганкова.
Зазначається, що Віктором цікавляться не тільки клуби Ла-Ліги та АПЛ (Барселона та Тоттенгем, як повідомлялося раніше), але й неназвані команди з чемпіонату Італії.
В цьому сезоні Ла-Ліги Віктор Циганков провів 14 матчів, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.