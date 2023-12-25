Вінгер Торонто Бернардескі хоче повернутися в Ювентус

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Торонто Федеріко Бернардескі прагне повернутися в Ювентус.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Бернардескі хоче залишити Торонто та готовий піти на зменшення зарплатні, щоб знову грати в Ювентусі.
Гравець перебуває у хороших стосунках з багатьма гравцями туринців та головним тренером команди Массіміліано Аллегрі.
In #Juventus’ plans Federico #Bernardeschi is not a main target, but he could become an opportunity during the January #transfers window if #Juve don’t close one of the main targets https://t.co/4h4rHGNIwy— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2023
Нагадаємо, Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди.
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