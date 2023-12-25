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Вінгер Торонто Бернардескі хоче повернутися в Ювентус

Бернардескі хоче залишити Торонто
Вчора 23:50 130 0
Вінгер Торонто Бернардескі хоче повернутися в Ювентус
#Торонто, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Торонто Федеріко Бернардескі прагне повернутися в Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бернардескі хоче залишити Торонто та готовий піти на зменшення зарплатні, щоб знову грати в Ювентусі.

Гравець перебуває у хороших стосунках з багатьма гравцями туринців та головним тренером команди Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди.

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