Вінгер Торонто Бернардескі хоче повернутися в Ювентус

Вінгер Торонто Федеріко Бернардескі прагне повернутися в Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бернардескі хоче залишити Торонто та готовий піти на зменшення зарплатні, щоб знову грати в Ювентусі.

Гравець перебуває у хороших стосунках з багатьма гравцями туринців та головним тренером команди Массіміліано Аллегрі.

In #Juventus’ plans Federico #Bernardeschi is not a main target, but he could become an opportunity during the January #transfers window if #Juve don’t close one of the main targets https://t.co/4h4rHGNIwy