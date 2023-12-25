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Декілька європейських грандів можуть виключити з єврокубків

У цьому списку є Барселона, ПСЖ, Мілан, Манчестер Сіті та інші команди
Сьогодні 18:16 161 0
Декілька європейських грандів можуть виключити з єврокубків
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Манчестер Сіті, #Мілан, #ПСЖ

Джерело - Marca.

Барселона може бути виключена з турнірів під егідою УЄФА через розслідування щодо дотримання фінансового фейр-плею

Про це повідомляє Marca.

Йдеться про підозрілі рахунки щодо збільшення доходу каталонців та інші фінансові операції клубу.

Окрім Барселони, ще 9 інших клубів підозрюються у порушенні ФФП та також можуть отримати дискваліфікацію від УЄФА.

У цьому списку є ПСЖ, Мілан, Манчестер Сіті та інші команди.

Раніше Барселона готова продати Левандовського.

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