Декілька європейських грандів можуть виключити з єврокубків

У цьому списку є Барселона, ПСЖ, Мілан, Манчестер Сіті та інші команди

Джерело - Marca.

Барселона може бути виключена з турнірів під егідою УЄФА через розслідування щодо дотримання фінансового фейр-плею

Про це повідомляє Marca.

Йдеться про підозрілі рахунки щодо збільшення доходу каталонців та інші фінансові операції клубу.

Окрім Барселони, ще 9 інших клубів підозрюються у порушенні ФФП та також можуть отримати дискваліфікацію від УЄФА.

У цьому списку є ПСЖ, Мілан, Манчестер Сіті та інші команди.

Раніше Барселона готова продати Левандовського.

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