Декілька європейських грандів можуть виключити з єврокубків

Джерело - Marca.
Барселона може бути виключена з турнірів під егідою УЄФА через розслідування щодо дотримання фінансового фейр-плею
Про це повідомляє Marca.
Йдеться про підозрілі рахунки щодо збільшення доходу каталонців та інші фінансові операції клубу.
Окрім Барселони, ще 9 інших клубів підозрюються у порушенні ФФП та також можуть отримати дискваліфікацію від УЄФА.
У цьому списку є ПСЖ, Мілан, Манчестер Сіті та інші команди.
Раніше Барселона готова продати Левандовського.
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