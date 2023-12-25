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Барселона готова продати Левандовського

Клуб чекає на пропозиції
Сьогодні 10:25 191 0
Барселона готова продати Левандовського
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - xsport.ua.

Хоча ще кілька місяців тому така ситуація здавалася нереальною, зараз дедалі більше ознак того, що Роберт Левандовський може залишити Барселону під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Мартінес.

Представник Польщі більше не є недоторканним.

В останніх восьми матчах Барселони Левандовський забив лише одного разу. Капітану збірній Польщі вдалося забити у грі з Жироною (2:4). Таким чином, досвідченому нападнику доводиться стикатися з великою кількістю критики.

Відбулися значні зміни, - клуб готовий продати свого зіркового гравця.

Водночас, Барселона повністю виключила можливість зимового переїзду. Проте потенційна угода після закінчення цього сезону вже розглядається.

Каталонський клуб чекає на пропозиції в першу чергу зі Сходу. Клуб уже встановив попередні контакти із саудівським посередником, що необхідно для завершення формальностей.

Раніше повідомлялося, що Барселона може поборотися з англійськими грандами за півзахисника Флуміненсе.

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