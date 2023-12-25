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Колишній наставник Шахтаря може очолити Мілан

Россонері розглядають кандидатуру Роберто Де Дзербі
Сьогодні 14:10 144 0
Колишній наставник Шахтаря може очолити Мілан
#Мілан

Джерело - sport.ua.

Керівництво Мілана незадоволене головним тренером команди Стефано Піолі - проблема не тільки в слабких результатах команди, а й у масштабній епідемії травм. 

Про це повідомляє Даніель Лонго.

Майбутнє Піолі в клубі під загрозою. На заміну Піолі россонері розглядають кандидатури Роберто Де Дзербі з Брайтона та Тіаго Мотти з Болоньї.

При цьому Мотта зможе очолити Мілан не раніше літа: регламент Серії А забороняє одному й тому самому тренеру керувати двома різними командами чемпіонату протягом одного сезону.

Раніше повідомлялося, що Абате може тимчасово стати головним тренером Мілану.

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