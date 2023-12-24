Абате може тимчасово стати головним тренером Мілану

Піолі може бути звільнений через незадовільні результати

Мілан може тимчасово призначити Іньяціо Абате головним тренером у випадку відставки Стефано Піолі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Станом на цю мить Піолі ще не загрожує звільнення попри втрату очок з Салернітаною (2:2), однак ситуація може змінитися, якщо команда невдало проведе найближчі матчі.

Якщо це трапиться, то Абате отримає змогу керувати Міланом до кінця сезону, коли клуб прийме остаточне рішення щодо нового коуча.

Нагадаємо, Мілан має намір підписати кількох гравців узимку.

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