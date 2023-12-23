Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова

Шахтар хоче отримати за Судакова 35 млн євро

Ювентус продовжує цікавитися центральним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим.

Про це повідомляє Tuttojuve.

Судаков залишається одним із ключових варіантів для туринців на зимове трансферне вікно, проте Шахтар не прагне продати свого футболіста будь-що, й продовжує вимагати за Судакова 35 мільйонів євро.

Ювентус може погодитися на такі умови, але лише у випадку, якщо італійцям вдасться домовитися з "гірниками" про розбивку суми на кілька платежів – у розстрочку.

Раніше повідомлялося, що Ювентус оцінює можливість продажу вінгера Сем'юела Ілінг-Джуніора, щоб отримати необхідні гроші на купівлю Судакова.