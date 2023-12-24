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Драмбаєвим цікавляться клуби з Бельгії, Нідерландів та Польщі

Гравець може достроково залишити хорватський клуб «Осієк
Вчора 22:55 191 0
Драмбаєвим цікавляться клуби з Бельгії, Нідерландів та Польщі
#Шахтар, #Олександр Драмбаєв

Джерело - sport.ua.

22-річний український захисник донецького Шахтаря Олександр Драмбаєв, який виступає на правах оренди за Осієк, може достроково залишити хорватську команду.

Про це повідомляє SportArena.

Можливий відхід українця пов'язаний з інтересом інших клубів, а не через те, що Драмбаєв не виправдовує очікувань керівництва Осієка.

Олександр потрапив у сферу інтересів клубів із Нідерландів, Бельгії та Польщі, а також луганської Зорі.

Орендну угоду Шахтаря з Осієком щодо Драмбаєва розраховано до кінця сезону 2023/24. Влітку 2024 року в нього також закінчується контракт із Шахтарем. У хорватського клубу є можливість викупити футболіста.

У чемпіонаті Хорватії Драмбаєв провів 16 поєдинків. Гольовими діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у трансфері трьох футболістів з Сербії.

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