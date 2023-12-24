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Шахтар зацікавлений у трансфері трьох футболістів з Сербії

Гравці потрапили у список Срни
Сьогодні 18:41 349 0
Шахтар зацікавлений у трансфері трьох футболістів з Сербії
Фото Getty Images
#Партизан, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар виявляє інтерес до бразильського форварда Партизана Матеуса Салданьї та півзахисника Крістіана Беліча.

Про це повідомляє головний тренер сербського Партизана Ігор Дуляй.

Ігор Дуляй повідомив, що двох гравців буде нелегко втримати, оскільки від пропозицій, які надходять, буде важко відмовитись. Повідомляється, що спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна особисто був присутнім на матчі Партизана та Црвени Звезди та спостерігав з трибун в Сербії за Беличем і Салданьєю. Крім цього, в список Срни потрапив захисник Звезди Коста Неделькович.

Раніше повідомлялося, що Ювентус продовжує цікавитися центральним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим.

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