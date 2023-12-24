Головне
Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року
Вчора 20:43 289
Жирона повісила цінник на Циганкова
Вчора 17:25 1331
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
Вчора 14:51 315
Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored
Вчора 13:31 421
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Вчора 09:21 2352
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Вчора 08:35 1310
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів
Вчора 08:19 1419
Дюбуа достроково переміг Міллера
23.12.2023 22:07 1745
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
23.12.2023 21:26 1361
Хргович переміг де Морі у першому раунді
23.12.2023 19:36 964
Прямі трансляції

Кроос бажає продовжити контракт із Реалом

Досвідчений німець хоче продовжити виступи у Мадриді
Вчора 21:55 212 0
Кроос бажає продовжити контракт із Реалом
#Реал Мадрид

Джерело - xsport.ua.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловлює бажання продовжити свій контракт із клубом.

Про це повідомляє Marca.

33-річний німецький хавбек розглядає можливість продовження своєї трудової угоди з командою, прагнучи завершити свою кар'єру на найвищому рівні. Також зазначається, що керівництво вершкових зацікавлене у продовженні контракту із досвідченим гравцем.

Цього сезону Кроос виходив на поле 23 рази, забивши 1 гол та зробивши 6 асистів своїм партнерам. Нагадаємо, влітку цього року він уже продовжив свою угоду з Реалом до 30 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона повісила цінник на Циганкова Жирона повісила цінник на Циганкова 1331
Гірн: Хргович битиметься з Джошуа за пояс чемпіона світу Гірн: Хргович битиметься з Джошуа за пояс чемпіона світу 581
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії 2352
Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном 667
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів 1419
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії 1310
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8984 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 312466
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30266
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20728
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52039 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88512 1