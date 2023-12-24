Кроос бажає продовжити контракт із Реалом

Досвідчений німець хоче продовжити виступи у Мадриді

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловлює бажання продовжити свій контракт із клубом.

Про це повідомляє Marca.

33-річний німецький хавбек розглядає можливість продовження своєї трудової угоди з командою, прагнучи завершити свою кар'єру на найвищому рівні. Також зазначається, що керівництво вершкових зацікавлене у продовженні контракту із досвідченим гравцем.

Цього сезону Кроос виходив на поле 23 рази, забивши 1 гол та зробивши 6 асистів своїм партнерам. Нагадаємо, влітку цього року він уже продовжив свою угоду з Реалом до 30 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону.