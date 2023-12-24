Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном

Український вінгер Челсі вийшов на поле на 59-й хвилині

Джерело - Чемпіон.

За матч 18-го туру АПЛ Вулвергемптон - Челсі (2:1) український півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав 6.2 бали з 10 можливих.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець вийшов на 59-й хвилині, але не зумів відзначитися результативними діями.

Найкращим гравцем зустрічі став автор першого голу у ворота Челсі Маріо Леміна. Його оцінка становить 8.5 балів. У складі синіх головною зіркою був, як не дивно, Рахім Стерлінг, який не реалізував стовідсотковий момент, але віддав асист та отримав оцінку 7.3.