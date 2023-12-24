Реал готовий викупити бразильця у Шахтаря

Донецький клуб може заробити 15 млн євро

У мадридському Реалі вирішили викупити орендованого в донецького Шахтаря бразильця Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомляє AS.

Сума трансферу 19-річного футболіста складе 15 мільйонів євро, а Тобіас стане повноцінним гравцем королівського клубу вже влітку 2024 року.

За 2,5 сезони в резервній команді Реала бразилець зіграв у 57 матчах, у яких оформив 8 асистів. В нинішньому сезоні Вінісіус Тобіас провів 6 ігор за Кастілью, у яких відзначився 2 передачами.

Раніше повідомлялося, що Реал може підписати футболіста з росії.