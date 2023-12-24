Реал готовий викупити бразильця у Шахтаря

Джерело - sport.ua.
У мадридському Реалі вирішили викупити орендованого в донецького Шахтаря бразильця Вінісіуса Тобіаса.
Про це повідомляє AS.
Сума трансферу 19-річного футболіста складе 15 мільйонів євро, а Тобіас стане повноцінним гравцем королівського клубу вже влітку 2024 року.
За 2,5 сезони в резервній команді Реала бразилець зіграв у 57 матчах, у яких оформив 8 асистів. В нинішньому сезоні Вінісіус Тобіас провів 6 ігор за Кастілью, у яких відзначився 2 передачами.
Раніше повідомлялося, що Реал може підписати футболіста з росії.