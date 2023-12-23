Реал може підписати футболіста з росії

Реал розглядає можливість трансферу бразильського захисника зеніта Роберта Ренана.

Про це повідомляє AS.

20-річний футболіст вважається перспективним і не дуже дорогим, що приваблює "вершкових". Але перехід в першу чергу буде зумовлений важкими травмами ключових центральних захисників: Едера Мілітао та Давіда Алаби, які, скоріш за все, не зіграють до кінця сезону 2023/24.

Угода по Роберту Ренану може бути досягнута або на правах повноцінного трансферу, або оренди з правом викупу.

Проте, перехід є дуже важким через санкції, що накладені на російські державні корпорації у зв'язку з вторгненням рф в Україну. зеніт належить газпрому, отже максимальна сума, яку Реал може заплатити спонсорам тероризму, становить 100 тис євро.

Нещодавно Ренан отримав перший виклик у дорослу збірну Бразилії, але поки не дебютував за головну команду країни. Наразі він захищає кольори збірної U-23. На болотах Роберт грає з січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що у Реала найкращий старт у Ла-Лізі за 12 років.