Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Вчора 10:54 852
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Сьогодні 19:36 179
Евертон з Миколенком поступився Тоттенгему, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Сьогодні 18:59 517
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Сьогодні 18:24 238
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Сьогодні 16:58 17902
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 16:48 1383
Тетяна Степанова – найкращий тренер 2023 року
Сьогодні 15:30 228
Меркушина перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України
Сьогодні 14:52 285
Збірна України з футболу U-21 – найкраща команда року
Сьогодні 14:48 472
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 14:30 7689
Прямі трансляції

Реал може підписати футболіста з росії

Реал може підписати футболіста з росії
Сьогодні 17:23 442 0
Реал може підписати футболіста з росії
#Зеніт, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Реал розглядає можливість трансферу бразильського захисника зеніта Роберта Ренана.

Про це повідомляє AS.

20-річний футболіст вважається перспективним і не дуже дорогим, що приваблює "вершкових". Але перехід в першу чергу буде зумовлений важкими травмами ключових центральних захисників: Едера Мілітао та Давіда Алаби, які, скоріш за все, не зіграють до кінця сезону 2023/24.

Угода по Роберту Ренану може бути досягнута або на правах повноцінного трансферу, або оренди з правом викупу.

Проте, перехід є дуже важким через санкції, що накладені на російські державні корпорації у зв'язку з вторгненням рф в Україну. зеніт належить газпрому, отже максимальна сума, яку Реал може заплатити спонсорам тероризму, становить 100 тис євро.

Нещодавно Ренан отримав перший виклик у дорослу збірну Бразилії, але поки не дебютував за головну команду країни. Наразі він захищає кольори збірної U-23. На болотах Роберт грає з січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що у Реала найкращий старт у Ла-Лізі за 12 років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17902
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб 1336
Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою 8853
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1383
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 7689
Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А 1178
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32614
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331880 9
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46218
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30240
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98126
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 157806 7