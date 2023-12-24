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Стало відомо, де відбудеться матч Боснія і Герцеговина - Україна

Сьогодні 16:54 475 0
Стало відомо, де відбудеться матч Боснія і Герцеговина - Україна

Джерело - Чемпіон.

Виїзний матч півфіналу плей-оф відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини збірна України зіграє у боснійському місті Зениця на стадіоні Біліно Поле.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в разі перемоги в цьому поєдинку команда Сергія Реброва в польському Вроцлаві зіграє фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Цікаво, що на арені в Зениці збірна України грала доволі нещодавно. У межах відбору ЧС-2022 16 листопада 2021 року синьо-жовті тут завдяки голам Олександра Зінченка та Артема Довбика обіграли господарів - 2:0.

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