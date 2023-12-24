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Почеттіно: Ми будемо готові провести трансфери

Тренер Челсі прокоментував незадовільні результати в першій половині сезону
Сьогодні 12:37 263 0
Почеттіно: Ми будемо готові провести трансфери
Фото: Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Sky Sports.

Челсі має ціль набирати очки в кожному матчі.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Звісно, ми хотіли б сьогодні бути на іншій позиції у таблиці. Буду чесним – я засмучений, але не розчарований, тому що ми знали, що буде важко. Але вплинули певні обставини. Травми дещо пригальмували прогрес, все пішло трохи не так, як ми хотіли. Ми трохи запізнюємось, але я не сумніваюся, що будемо добре виступати, вигравати матчі та опинимося у тому становищі, на яке заслуговуємо. Ціль – набирати очки в усіх матчах. Я хочу перемагати.

  Вулвергемптон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ

Хочемо бути вище у таблиці – не отримаємо цього, якщо не заслужимо. Найважливіше у футболі – вірити до кінця. Трансфери? Я та спортивний директор завжди говоримо та оцінюємо – якщо треба буде щось зробити, то ми будемо готові. Тиск полягає у тому, щоб залучати молоді таланти. Однак у нас є різні цілі – з досвідом, без досвіду хтось молодший. Якщо потрібно буде когось додати, то ми зробимо це разом – щоб це було найкраще рішення для клубу", – сказав Почеттіно.

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