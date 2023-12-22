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У Реала найкращий старт у Ла-Лізі за 12 років

Мадридці набрали 45 очок у 18 іграх
Сьогодні 13:34 391 0
У Реала найкращий старт у Ла-Лізі за 12 років
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Після 18 турів Реал лідирує в турнірній таблиці іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Команда, за яку виступає Андрій Лунін, набрала 45 очок у 18 іграх.

Це найкращий старт мадридського клубу в Ла Лізі з сезону 2011/12, коли було 46 очок після 18 ігор.

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