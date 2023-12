У Реала найкращий старт у Ла-Лізі за 12 років

Після 18 турів Реал лідирує в турнірній таблиці іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Команда, за яку виступає Андрій Лунін, набрала 45 очок у 18 іграх.

Це найкращий старт мадридського клубу в Ла Лізі з сезону 2011/12, коли було 46 очок після 18 ігор.

