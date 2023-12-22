У Реала найкращий старт у Ла-Лізі за 12 років

Джерело - Чемпіон.
Після 18 турів Реал лідирує в турнірній таблиці іспанської Ла-Ліги.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Команда, за яку виступає Андрій Лунін, набрала 45 очок у 18 іграх.
Це найкращий старт мадридського клубу в Ла Лізі з сезону 2011/12, коли було 46 очок після 18 ігор.
❗️This is Real Madrid's best start of La Liga since the season 2011/12:— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 21, 2023
2011/12: 46 points after 18 games
2023/24: 45 points after 18 games pic.twitter.com/8MWLDqtmps
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