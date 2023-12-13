Ювентус готує трансфер Судакова

Судаков може змінити клуб

Ювентус поспішає з питанням придбання півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомляє Tuttojuve.

Судаков не проти переїхати до Турина. Туринцям тепер треба домовитися з донеччанами, чинний чемпіон України навчився добре продавати своїх найкращих гравців.

Нещодавно Судаков підписав новий контракт з клубом до 30 червня 2028 року, тому Шахтар захоче багато грошей. Суми в 15-25 мільйонів євро буде недостатньо. "Гірникам" навряд чи вдасться виручити суму, яку вони отримали від продажу Мудрика, але ставка буде починатися від 40-50 мільйонів євро і вище.

Раніше екстренер збірної України порекомендував Мілану підписати Судакова.