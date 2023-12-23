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Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ

Результати 18 туру АПЛ
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Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 23 грудня

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Боуен, 2:0 - 78 Кудус

Лутон - Ньюкасл 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Таунсенд

 Ноттінгем - Борнмут 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Еланга, 1:1 - 50 Соланке, 1:2 - 57 Соланке, 2:2 - 74 Вуд, 2:3 - 90+3 Соланке

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Тоттенгем - Евертон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Рішарлісон, 2:0 - 18 Сон Хин Мін, 2:1 - 82 Гомеш

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Фулгем - Бернлі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Одобер, 0:2 - 66 Берге

Ліверпуль - Арсенал 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Габріел, 1:1 - 29 Салах

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч.

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