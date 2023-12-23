Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
18 тур, 23 грудня
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Боуен, 2:0 - 78 Кудус
Лутон - Ньюкасл 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Таунсенд
Ноттінгем - Борнмут 2:3 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Еланга, 1:1 - 50 Соланке, 1:2 - 57 Соланке, 2:2 - 74 Вуд, 2:3 - 90+3 Соланке
Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.
Тоттенгем - Евертон 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Рішарлісон, 2:0 - 18 Сон Хин Мін, 2:1 - 82 Гомеш
Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.
Фулгем - Бернлі 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Одобер, 0:2 - 66 Берге
Ліверпуль - Арсенал 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 4 Габріел, 1:1 - 29 Салах
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!