Мілан готує трансфер нападника Штутгарта

Мілан готує трансфер нападника

Джерело - Чемпіон.

Мілан готовий взимку придбати Сєру Гірассі зі Штутгарта, активувавши суму викупу в розмірі 17 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

Якщо гвінейця не вдасться підписати, то колектив Стефано Піолі звернеться до послуг форварда Монпельє Акора Адамса.

Варто зазначити, що і Гірассі, і Адамс йдуть серед лідерів бомбардирських перегонів у чемпіонаті Німеччини та Франції відповідно. У Серу 16 голів у Бундеслізі, а у Акора 7 забитих м'ячів у Лізі 1.

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