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Барселону можуть усунути від участі у Лізі чемпіонів

Барселону покарають через порушення фінансових правил
Вчора 22:09 407 0
Барселону можуть усунути від участі у Лізі чемпіонів
Фото - Getty Images
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселоні загрожує тимчасове вилучення з Ліги чемпіонів через порушення фінансових правил УЄФА.

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag, посилаючись на джерела в УЄФА та самому клубі.

Попри заявлений прибуток Барселони у 304 мільйони євро у вересні, УЄФА вважає, що деякі доходи клубу, такі як продаж телевізійних прав та маркетингові операції, не підпадають під їхню оцінку.

Джерела в УЄФА висловили думку, що фінансові звіти "синьо-гранатових" містять помилки, і можливо клуб буде тимчасово виключений з турніру на кілька років.

Минулого літа каталонці були оштрафовані на 500 тисяч євро за недоліки у декларуванні доходів від певних активів.

Раніше Барселона дотиснула Альмерію.

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