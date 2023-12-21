Барселона дотиснула Альмерію, Вільярреал здолав Сельту: результати 18 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у 18 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 20 грудня
Барселона - Альмерія 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Рафінья, 1:1 - 41 Баптістан, 2:1 - 60 Роберто, 2:2 - 71 Гонсалес, 3:2 83 Роберто
Атлетик - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+4 Гомес
Вільярреал - Сельта 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Педраса, 2:0 - 40 Манді, 3:0 - 48 Парехо (пен), 3:1 - 52 Дувікас, 3:2 - 57 Ларсен
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