Верес вийде з відпустки 8 січня

Гравці Вереса вийдуть з відпустки 8 січня.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Олег Шандрук.

"В Рівному ми разом знову зберемося 8 січня. 9 та 10 січня футболісти пройдуть обов’язковий медогляд. Упродовж цих трьох днів проведемо декілька втягуючих тренувань.

З 11 січня розпочинаємо повноцінну підготовку до весняної частини сезону у залі та на тренувальній базі. Це силова робота на тренажерах, бігові заняття та вправи з м’ячем. Можливо, завершенням цього етапу зборів стане двосторонка. Над цим ще поміркуємо.

В ніч з 19 на 20 січня команда транзитом через Польщу вирушить до Туреччини. Базуватимемося в готелі неподалік Анталії", - сказав Шандрук.