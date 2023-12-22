Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Сьогодні 10:54 431
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб
Сьогодні 20:37 537
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Сьогодні 15:32 27464
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 15:28 147131
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 14:39 157302 7
Трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі
Сьогодні 14:26 603
Довбик - кандидат на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі
Сьогодні 13:59 360
Визначився суперник Дерев'янченка на вечорі боксу в Лас-Вегасі
Сьогодні 11:50 375
Квартира журналіста Ковальського була знищена внаслідок атаки дронів на Київ
Сьогодні 08:40 659
Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:25 1389
Прямі трансляції

Верес вийде з відпустки 8 січня

Олег Шандрук прокоментував підготовку до другої половину сезону
Сьогодні 18:14 196 0
Верес вийде з відпустки 8 січня
#Верес

Джерело - nkveres.com.

Гравці Вереса вийдуть з відпустки 8 січня.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Олег Шандрук.

"В Рівному ми разом знову зберемося 8 січня. 9 та 10 січня футболісти пройдуть обов’язковий медогляд. Упродовж цих трьох днів проведемо декілька втягуючих тренувань.

З 11 січня розпочинаємо повноцінну підготовку до весняної частини сезону у залі та на тренувальній базі. Це силова робота на тренажерах, бігові заняття та вправи з м’ячем. Можливо, завершенням цього етапу зборів стане двосторонка. Над цим ще поміркуємо.

В ніч з 19 на 20 січня команда транзитом через Польщу вирушить до Туреччини. Базуватимемося в готелі неподалік Анталії", - сказав Шандрук.

Раніше Верес виставив Блізніченка на трансфер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту 6253
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 157302 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27464
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 147131
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 40591
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови 4196
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13803
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3292 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52010 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 157302 7
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26108 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98086