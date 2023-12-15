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Верес виставив Блізніченка на трансфер

29-річний футболіст виставлений на трансфер.
Сьогодні 15:55 176 0
Верес виставив Блізніченка на трансфер
#Андрій Блізніченко, #Верес

Джерело - nkveres.com.

Верес виставив на трансфер півзахисника Андрія Блізніченка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До складу червоно-чорних Андрій Блізніченко приєднався у січні 2022-го року. За цей час він зіграв за Верес 28 матчів (25 - у чемпіонаті УПЛ, 2 перехідних гри і 1 поєдинок Кубка України), забив голів (3 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі.

За підсумком минулого сезону півзахисник разом із Дмитром Кльоцом з 5 голами став найкращим бомбардиром команди. У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів за рівнян 11 матчів і забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Олег Шандрук очолив Верес.

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