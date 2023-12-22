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Ліверпуль виступив проти Суперліги

Ліверпуль прокоментував рішення Суду Європейського Союзу, який постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.
Сьогодні 21:10 133 0
Ліверпуль виступив проти Суперліги
#Ліверпуль

Джерело - liverpoolfc.com.

Ліверпуль не буде брати участь у європейській Суперлізі.

Про це йдеться в заяві англійського клубу.

"Вчорашнє рішення Європейського суду не змінює попередньої позиції "Ліверпуля" щодо запропонованої Європейської Суперліги - наша участь припинена.

Ми продовжимо працювати з іншими клубами через Асоціацію європейських клубів (ECA) та брати участь у змаганнях УЄФА", - йдеться в заяві клубу.

Ліверпуль став останньою з шести англійських команд, які у 2021 році входили в число 12 клубів-засновників Суперліги. Раніше проти Суперліги виступили Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенгем та Арсенал.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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