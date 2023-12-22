Емері: Моя Суперліга - це АПЛ

Джерело - tribuna.com.
Астон Вілла буде грати у єврокубках під егідою УЄФА.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Унай Емері.
"Не знаю, що я можу сказати з цього приводу, тому що моя Суперліга - це АПЛ. Я хочу грати в єврокубках з Астон Віллою", - сказав Емері.
Наразі Астон Вілла йде третьою в АПЛ, відстаючи від лідируючого Арсенала на 1 очко.
Нагадаємо, Наполі готовий брати участь у Суперлізі.
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