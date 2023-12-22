Емері: Моя Суперліга - це АПЛ

Астон Вілла буде грати у єврокубках під егідою УЄФА.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Унай Емері.

"Не знаю, що я можу сказати з цього приводу, тому що моя Суперліга - це АПЛ. Я хочу грати в єврокубках з Астон Віллою", - сказав Емері.