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Емері: Моя Суперліга - це АПЛ

Унаї Емері прокоментував рішення Суду Європейського Союзу, який постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.
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Емері: Моя Суперліга - це АПЛ
Фото - Getty Images
#Астон Вілла, #Емері, #Суперліга

Джерело - tribuna.com.

Астон Вілла буде грати у єврокубках під егідою УЄФА.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Унай Емері.

"Не знаю, що я можу сказати з цього приводу, тому що моя Суперліга - це АПЛ. Я хочу грати в єврокубках з Астон Віллою", - сказав Емері.

Наразі Астон Вілла йде третьою в АПЛ, відстаючи від лідируючого Арсенала на 1 очко.

Нагадаємо, Наполі готовий брати участь у Суперлізі.

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