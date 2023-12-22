Арсенал: Продовжуватимемо грати в змаганнях УЄФА

Джерело - офіційний сайт Арсенала.
Арсенал має намір продовжувати грати у змаганнях під егідою УЄФА.
Про це йдеться у заяві клубу після рішення суду щодо Суперліги.
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"Беремо до уваги рішення Європейського суду від четверга, 21 грудня 2023 року, і наша позиція щодо Європейської Суперліги не змінилася. Ми продовжуватимемо грати в змаганнях УЄФА та продовжуватимемо працювати з іншими європейськими клубами та Європейською асоціацією клубів (ECA)", - йдеться в заяві.
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