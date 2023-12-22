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Президент Наполі анонсував нові трансфери в зимове трансферне вікно

Ауреліо Де Лаурентіс розповів про трансферні плани Наполі
Сьогодні 12:41 197 0
Президент Наполі анонсував нові трансфери в зимове трансферне вікно
#Де Лаурентінс, #Елмас, #Наполі

Джерело - Corriere Dello Sport.

Наполі підпише трьох нових гравців у зимове трансферне вікно.

Про це заявив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Буде як мінімум три трансфери. Мені потрібно підсилити захист центральним і правим захисником, щоб мати дублера для Ді Лоренцо. А потім візьмемо півзахисника, можливо, двох. Еліф Елмаз вже проданий Він той, хто завжди хоче грати. Він не розумів, що ти футболіст стартового складу, навіть якщо не граєш 90 хвилин.

  Лейпциг має намір підписати півзахисника Наполі Елмаза

Пйотр Зелінський сказав, що хоче залишитися в Неаполі на все життя. Але між словами і діями стоїть те, що, будучи поляком, він до певної міри цікавиться сонцем і морем. Можливо, він більше звик до певних туманів. Щодо нового контракту Віктора Осімхена, то я вже говорив, але повторю ще раз: ми на завершальній стадії", - сказав Де Лаурентіс.

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