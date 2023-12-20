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Лейпциг має намір підписати півзахисника Наполі Елмаза

Контракт Елмаза чинний до літа 2025 року
Сьогодні 15:24 154 0
Лейпциг має намір підписати півзахисника Наполі Елмаза
#Елмас, #Лейпциг, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг хоче підписати півзахисника Наполі Еліфа Елмаза.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб вже зробив пропозицію по трансферу гравця у розмірі 25 млн євро.

  Наполі - Фрозіноне 0:4: огляд матчу Кубка Італії

Контракт Елмаза з Наполі чинний до літа 2025 року.

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