Лейпциг має намір підписати півзахисника Наполі Елмаза

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг хоче підписати півзахисника Наполі Еліфа Елмаза.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Німецький клуб вже зробив пропозицію по трансферу гравця у розмірі 25 млн євро.
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Контракт Елмаза з Наполі чинний до літа 2025 року.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023
Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024.
It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC
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