Лейпциг має намір підписати півзахисника Наполі Елмаза

РБ Лейпциг хоче підписати півзахисника Наполі Еліфа Елмаза.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб вже зробив пропозицію по трансферу гравця у розмірі 25 млн євро.

Наполі - Фрозіноне 0:4: огляд матчу Кубка Італії

Контракт Елмаза з Наполі чинний до літа 2025 року.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted.



Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024.



It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC