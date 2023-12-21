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Інфантіно: Рішення європейського суду нічого не міняє

Джанні Інфантіно прокоментував рішення суду щодо Суперліги
Сьогодні 20:42 224 0
Інфантіно: Рішення європейського суду нічого не міняє
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - FIFA.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відреагував на рішення суду ЄС стосовно Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

"При величезній повазі до Європейського суду сьогоднішнє рішення насправді нічого не змінює. Історично ми організовували найкращі змагання у світі і так буде й у майбутньому.

Ми продовжимо проводити найбільш видовищні, конкурентні та значущі турніри у світі та використовувати наші доходи для розвитку футболу у всіх куточках земного шару за допомогою програм солідарності, які гарантують менш привілейованим вигоду від цих топових турнірів.

ФІФА, як і завжди, продовжить робити це у тісній співпраці з нашими асоціаціями-членами, з конфедераціями та з усіма зацікавленими сторонами футболу виключно на благо нашої Гри у всьому світі. Всі разом!", — йдеться в заяві Інфантіно.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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