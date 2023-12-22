Анчелотті: Жирона до кінця буде боротися за чемпіонство

Жирона, Барселона та Атлетико складуть Реалу конкуренцію за чемпіонство в іспанській Ла-Лізі цього сезону.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Зіграти внічию проти Бетіса не так легко. Жирона продемонструвала всю якість, яку демонструвала протягом сезону. Я думаю, що вони будуть боротися до кінця, тому що у них немає єврокубкових матчів. Я також думаю, що Барселона та Атлетико будуть в гонці до кінця. І слідкуйте за Атлетиком, який теж дуже добре грає", - сказав Анчелотті.