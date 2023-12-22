Головне
Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу
20.12.2023 21:32 1781
Визначився суперник Дерев'янченка на вечорі боксу в Лас-Вегасі
Сьогодні 11:50 171
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Сьогодні 10:54 157
Квартира журналіста Ковальського була знищена внаслідок атаки дронів на Київ
Сьогодні 08:40 485
Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:25 1181
Прометей вийшов у чвертьфінал Кубка ЄКВ
Вчора 21:27 512
Палмейрас відхилив пропозицію Шахтаря щодо Кевіна
Вчора 15:43 454
Кип'яченкова стала чемпіонкою України в спринті
Вчора 14:22 497
Визначився формат нової Європейської Суперліги
Вчора 13:33 1060
Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України
Вчора 13:18 640
Прямі трансляції

Анчелотті: Жирона до кінця буде боротися за чемпіонство

Анчелотті прокоментував успіхи Жирони в чемпіонаті Іспанії
Сьогодні 10:24 248 0
Анчелотті: Жирона до кінця буде боротися за чемпіонство
Фото: Getty Images
#Барселона, #Жирона, #Реал Мадрид

Джерело - офіційний сайт Реала.

Жирона, Барселона та Атлетико складуть Реалу конкуренцію за чемпіонство в іспанській Ла-Лізі цього сезону.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Зіграти внічию проти Бетіса не так легко. Жирона продемонструвала всю якість, яку демонструвала протягом сезону. Я думаю, що вони будуть боротися до кінця, тому що у них немає єврокубкових матчів. Я також думаю, що Барселона та Атлетико будуть в гонці до кінця. І слідкуйте за Атлетиком, який теж дуже добре грає", - сказав Анчелотті.

Напередодні, Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 40525
Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги 1181
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови 1713
Джошуа та Валлін провели битву поглядів Джошуа та Валлін провели битву поглядів 1225
УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу УЄФА може відмовитися від нового формату Ліги чемпіонів, щоб перемогти Суперлігу 940
Визначився формат нової Європейської Суперліги Визначився формат нової Європейської Суперліги 1060
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13801
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308930
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22331
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30213
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331827 9
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14884 2