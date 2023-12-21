Манчестер Юнайтед: Ми повністю віддані участі в змаганнях УЄФА

Манчестер Юнайтед оприлюднив заяву у відповідь на рішення суду Європейського союзу щодо Суперліги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

"Наша позиція не змінилася. Ми як і раніше повністю віддані участі в змаганнях УЄФА та позитивній співпраці з УЄФА, Прем'єр-лігою та іншими клубами через Асоціацію європейських клубів у цілях подальшого розвитку європейської гри", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше Суд ЄС виніс рішення на користь Суперліги у судовому засіданні з УЄФА та ФІФА, клуби зможуть брати участь у турнірі без накладення санкцій.