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Манчестер Юнайтед: Ми повністю віддані участі в змаганнях УЄФА

Сьогодні 17:10 188 0
Манчестер Юнайтед: Ми повністю віддані участі в змаганнях УЄФА
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Суперліга

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед оприлюднив заяву у відповідь на рішення суду Європейського союзу щодо Суперліги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

"Наша позиція не змінилася. Ми як і раніше повністю віддані участі в змаганнях УЄФА та позитивній співпраці з УЄФА, Прем'єр-лігою та іншими клубами через Асоціацію європейських клубів у цілях подальшого розвитку європейської гри", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше Суд ЄС виніс рішення на користь Суперліги у судовому засіданні з УЄФА та ФІФА, клуби зможуть брати участь у турнірі без накладення санкцій.

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