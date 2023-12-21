Головне
Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу
Вчора 21:32 1486
Палмейрас відхилив пропозицію Шахтаря щодо Кевіна
Сьогодні 15:43 200
Кип'яченкова стала чемпіонкою України в спринті
Сьогодні 14:22 304
Визначився формат нової Європейської Суперліги
Сьогодні 13:33 541
Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України
Сьогодні 13:18 413
Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА
Сьогодні 11:12 538
ПСЖ обіграв Мец, Ніцца дотиснула Ланс: результати 17 туру Ліги 1
Сьогодні 00:02 424
Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги
Вчора 23:27 750
Скрипник - новий головний тренер Металіста 1925
Вчора 16:10 568
Скрипник та Ворскла розірвали контракт
Вчора 15:37 556
Прямі трансляції

Атлетико виступив проти Суперліги

Атлетико не підтримав проєкт Суперліги
Сьогодні 17:41 163 0
Атлетико виступив проти Суперліги
#Атлетико Мадрид

Джерело - atleticodemadrid.com.

Атлетико не підтримав рішення Суду ЄС, який раніше постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Атлетико Мадрид, проаналізувавши рішення Європейського суду, хоче висловити наступне:

1. Резолюція щодо рамок для попереднього дозволу на інші змагання посилається на застарілий статут УЄФА, до якого вже були внесені зміни в червні 2022 року.

2. Асоціація європейських клубів (ECA) і УЄФА встановили партнерство, яке позбавляє сенсу розгляд УЄФА як монополії. Через угоди в рамках цього спільного підприємства клуби вирішують 50% щодо продажу спонсорських і телевізійних прав, розподілу доходів і форматів змагань.

3. Європейська футбольна спільнота не підтримує Європейську Суперлігу. Проти Суперліги виступають Німеччина, Франція, Англія, Італія, Іспанія (крім Реала та Барселони) та інші. Ми виступаємо за захист широкої європейської футбольної родини, збереження внутрішніх ліг і забезпечення кваліфікації до європейських змагань завдяки результативності на полі кожного сезону", - йдеться у заяві клубу.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона дотиснула Альмерію, Вільярреал здолав Сельту: результати 18 туру Ла-Ліги Барселона дотиснула Альмерію, Вільярреал здолав Сельту: результати 18 туру Ла-Ліги 731
Болонья сенсаційно вибила Інтер з 1/8 Кубка Італії Болонья сенсаційно вибила Інтер з 1/8 Кубка Італії 602
Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу 1486
Збірна Сербії отримала дозвіл від УЄФА на товариський матч з росією Збірна Сербії отримала дозвіл від УЄФА на товариський матч з росією 733
Стали відомі терміни повернення Циганкова Стали відомі терміни повернення Циганкова 939
Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги Баварія переграла Вольфсбург, Баєр розгромив Бохум: результати 16 туру Бундесліги 750
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156898 7
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 285861 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117138 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21476 7
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110534 4
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30169