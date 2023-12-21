Атлетико виступив проти Суперліги

Атлетико не підтримав проєкт Суперліги

Атлетико не підтримав рішення Суду ЄС, який раніше постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Атлетико Мадрид, проаналізувавши рішення Європейського суду, хоче висловити наступне: 1. Резолюція щодо рамок для попереднього дозволу на інші змагання посилається на застарілий статут УЄФА, до якого вже були внесені зміни в червні 2022 року. 2. Асоціація європейських клубів (ECA) і УЄФА встановили партнерство, яке позбавляє сенсу розгляд УЄФА як монополії. Через угоди в рамках цього спільного підприємства клуби вирішують 50% щодо продажу спонсорських і телевізійних прав, розподілу доходів і форматів змагань. 3. Європейська футбольна спільнота не підтримує Європейську Суперлігу. Проти Суперліги виступають Німеччина, Франція, Англія, Італія, Іспанія (крім Реала та Барселони) та інші. Ми виступаємо за захист широкої європейської футбольної родини, збереження внутрішніх ліг і забезпечення кваліфікації до європейських змагань завдяки результативності на полі кожного сезону", - йдеться у заяві клубу.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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